تنفيذ نحو 36 ألف حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة
تنفيذ نحو 36 ألف حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة
04:22 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
حملة أمنية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية على مدار 24 ساعة ، عن تنفيذ 35 ألفا و890 حكما قضائيا متنوعا ، فضلا عن ضبط 22 محكوما عليهم بالسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد ، مخدرات ، وحيازة سلاح ناري وذخيرة) .
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمني..
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