تنفيذ نحو 36 ألف حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار ، وزير الداخلية على مدار 24 ساعة ، عن تنفيذ 35 ألفا و890 حكما قضائيا متنوعا ، فضلا عن ضبط 22 محكوما عليهم بالسجن المؤبد في قضايا (قتل عمد ، مخدرات ، وحيازة سلاح ناري وذخيرة) .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمني..