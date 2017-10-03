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الداخلية تغلق 5 صفحات تحرض على العنف عبر "الفيس بوك"

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مصراوي Masrawy

الداخلية تغلق 5 صفحات تحرض على العنف عبر "الفيس بوك"

04:22 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط 50 قضية تحريض على العنف والابتزاز المادي والنصب على المواطنين عبر الإنترنت.

وأسفرت جهود قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -خلال أسبوع- من ضبط 50 قضية متنوعة أبرزها ضبط 45 قضية لوقائع ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وغلق 5 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين.

جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

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