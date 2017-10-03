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مقتل شخص وإصابة شقيقه برصاص مجهولين في رفح

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مصراوي Masrawy

مقتل شخص وإصابة شقيقه برصاص مجهولين في رفح

04:28 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مقتل شخص وإصابة شقيقه برصاص مجهولين في رفح

مستشفى العريش العام

شمال سيناء - أشرف سويلم:

قُتل شخص وأصيب شقيقه إثر إطلاق النيران عليهم من قبل مجهولين، اليوم الثلاثاء، حال سيرهما بأحد شوارع مدينة رفح.

كان اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، تلقى إخطارًا يفيد مقتل شخص يدعى محمد سليم دمعة، 35 عامًا، بطلق ناري بالصدر وإصابة شقيقه أحمد، 43 عامًا، بطلقين بالفخذين من مجهولين، نقلا بعدها إلى مستشفى العريش العام. 

أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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