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بالصور.. "الكفن والتغريب" ينهيان خصومة ثأرية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "الكفن والتغريب" ينهيان خصومة ثأرية في أسيوط

04:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

شهدت قرية عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، إنهاء خصومة ثأرية، اليوم الثلاثاء، بجلسة صلح بين​عائلتي "عايد" و"حسين"، والتي تم فيها تقديم شخصين "الكفن" كرمز لللعفو وتغريب شخص واحد لمدة 5 سنوات.

وجاءت جلسة الصلح، بحضور اللواء هاني عويس، مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق، والعميد عماد نواوي، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم عبدالمجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، وأبناء القرية والقرى المجاورة وطرفي الخصومة.

وترجع أحداث الواقعة إلى نشوب اشتباكات بين أفراد من العائلتين، بسبب الخلاف على أرض زراعية وراح ضحيته شخصين، وأصيب آخر من عائلة حسين، وانتهت لجنة المصالحات في وقت سابق إلى تقديم كفنين لولي الدم، وتغريب شخص آخر 5 سنوات، وهو ماتم تنفيذه اليوم في جلسة صلح علنية بحضور المئات من أهالي القرية.

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