هنية: أتمنى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام برعاية مصرية

كتبت – سحر عزام:

عبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تمنياته بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام برعاية مصر، مؤكدا إن القضية الفلسطينية أكبر من قطاع غزة.

وأضاف هنية في تصريحاته لقناة "On live" اليوم الثلاثاء بأنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة وإن حركة حماس مستعدة أن تذهب لأبعد نقطة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتقديم أي ثمن من أجل إنجاح هذه المصالحة، مشددا على أن حركة حماس مستعدة لفتح كل الملفات للحوار والمناقشة مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية للوصول لاستراتيجية موحدة وبرنامج وطني موحد.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن حماس تريد حكومة تبسط نفوذها على الضفة الغربية وقطاع غزة وتمارس كل صلاحياتها دون أي تدخل وذلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، منوها للقاء مع حركة فتح في القاهرة لمناقشة كل الملفات المتعلقة بعمل الحكومة والموظفين والمعابر.

وقال إسماعيل هنية، إن هناك ثوابت سياسية في العلاقة مع مصر وإنه لا يوجد تدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا" لا نريد لمصر إلا كل الخير والعافية"

وتابع بأن قوة مصر مهمة لقضايا الأمة العربية وللقضية الفلسطينية، مشيرًا لترسيخ علاقة استراتيجية مع مصر خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحقية الشعب الفلسطيني في امتلاك سلاح للمقاومة طالما هناك احتلال صهيوني، لافتًا إلى إن السلاح المتعلق بأجهزة الدولة وشرطتها يجب أن يخضع لسيطرة الدولة.