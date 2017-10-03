أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

هنية: أتمنى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام برعاية مصرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هنية: أتمنى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام برعاية مصرية

04:16 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

هنية: أتمنى تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام برعاية مصرية

إسماعيل هنية وعمرو اديب

كتبت – سحر عزام:

عبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن تمنياته بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام برعاية ، مؤكدا إن القضية الفلسطينية أكبر من قطاع غزة.

وأضاف هنية في تصريحاته لقناة "On live" اليوم الثلاثاء بأنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة وإن حركة حماس مستعدة أن تذهب لأبعد نقطة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية وتقديم أي ثمن من أجل إنجاح هذه المصالحة، مشددا على أن حركة حماس مستعدة لفتح كل الملفات للحوار والمناقشة مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية للوصول لاستراتيجية موحدة وبرنامج وطني موحد.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن حماس تريد حكومة تبسط نفوذها على الضفة الغربية وقطاع غزة وتمارس كل صلاحياتها دون أي تدخل وذلك من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، منوها للقاء مع حركة فتح في القاهرة لمناقشة كل الملفات المتعلقة بعمل والموظفين والمعابر.

وقال إسماعيل هنية، إن هناك ثوابت سياسية في العلاقة مع مصر وإنه لا يوجد تدخل في الشأن الداخلي المصري، مضيفا" لا نريد لمصر إلا كل الخير والعافية"

وتابع بأن قوة مصر مهمة لقضايا الأمة العربية وللقضية الفلسطينية، مشيرًا لترسيخ علاقة استراتيجية مع مصر خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أحقية الشعب الفلسطيني في امتلاك سلاح للمقاومة طالما هناك احتلال صهيوني، لافتًا إلى إن السلاح المتعلق بأجهزة الدولة وشرطتها يجب أن يخضع لسيطرة الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس المخابرات العامة يغادر الأراضي الفلسطينية عائدا إلى القاهرة

    أخبار

  • هنية : مصر لن يأتيها من غزة إلا كل خير فيما يتعلق بقضايا الأمن

    أخبار

  • - رئيس المخابرات المصرية يصل قطاع غزة على أنغام "تسلم الأيادي"

    أخبار

  • رئيس المخابرات المصرية: سندعو فتح وحماس إلى القاهرة قريبا

    أخبار

إعلان

1766ea7337.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف