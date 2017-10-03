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رئيس المخابرات العامة يغادر الأراضي الفلسطينية عائدا إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

رئيس المخابرات العامة يغادر الأراضي الفلسطينية عائدا إلى القاهرة

04:15 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

رئيس المخابرات العامة يغادر الأراضي الفلسطينية عائدا إلى القاهرة

غزة – (أ ش أ):

غادر مبعوث الرئيس عبدالفتاح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي الأراضي الفلسطينية عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات التقى خلالها في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما التقي في غزة كلا من رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

واستعرض اللواء فوزي خلال الزيارة جهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف المصالحة..كما عرض على مجلس الوزراء الفلسطيني رسالة للرئيس السيسي تم بثها في مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة خلال اجتماعه حث خلالها على ضرورة الوحدة وإنهاء الانقسام.

ووجه الوزير فوزي الدعوة لحركتي حماس وفتح للتوجه إلى القاهرة الأسبوع القادم لاستكمال بحث ملف المصالحة لإنهاء الانقسام على الأرض.

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