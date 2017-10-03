إيران ترحب بالتعاون مع ألمانيا لحل الأزمات الإقليمية

طهران- (د ب أ):

بعث الرئيس الايراني، حسن روحاني، برقية تهنئة إلي نظيره الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا)، بأن روحاني أعرب في برقيته عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، مزيدا من التطور والازدهار.

کما أکد على ترحيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون مع ألمانيا في مجال تسوية الأزمات الإقليمية، عبر الحلول السياسية والسلمية ومواجهة الإرهاب والتشدد بصورة جادة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة.

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفل اليوم بالذكرى السنوية السابعة والعشرين لتوحيد شطريها.