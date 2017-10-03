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بلجيكا تمتنع عن تجديد إقامة إمام مصري لمسجد بروكسل الكبير

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مصراوي Masrawy

بلجيكا تمتنع عن تجديد إقامة إمام مصري لمسجد بروكسل الكبير

04:01 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بلجيكا تمتنع عن تجديد إقامة إمام مصري لمسجد بروكسل الكبير

صورة ارشيف تعود الى 25 اذار/مارس 2016 للشيخ عبد ال

بروكسل – (أ ف ب):
أعلن وزير الدولة البلجيكي لشؤون اللجوء والهجرة ثيو فرانكن الثلاثاء عدم تجديد إقامة احد أبرز أئمة مسجد بروكسل الكبير لاعتباره "محافظا متشددا وشديد الخطورة على الأمن القومي".

وأكد الوزير المنتمي إلى حزب القوميين الفلمنكيين لإذاعة وتلفزيون لكسمبورج-بلجيكا وجود "مشكلة مع مسجد بروكسل الكبير، الجميع يعلم ذلك. واتخذت قرار سحب تأشيرة الإقامة من إمام هذا المسجد".

ويندرج القرار ضمن سياسة "مكافحة السلفية" التي اعتبرها فرانكن "اولوية للحكومة" التي يرأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال.

تابع فرانكن "رصدنا اشارات شديدة الوضوح على انه رجل متشدد جدا وسلفي ومحافظ جدا ويشكل خطرا على مجتمعنا وامننا القومي"، متحدثا عن الإمام عبد الهادي سويف المصري الأصل على ما أوضح مكتب الوزير لاحقا لوكالة فرانس برس.

وطعن سويف بقرار عدم تجديد إقامته الذي اتخذ في مارس 2017 امام مجلس التحكيم للأجانب الذي يفترض أن ينظر في الملف في 24 أكتوبر، على ما أعلنت متحدثة باسم مكتب شؤون الأجانب مشيرة إلى أن الطعن لا يعلق القرار وما زال يتحتم على سويف مغادرة الأراضي البلجيكية قبل نهاية  مايو 2017.

لكن الإمام المصري المقيم في بلجيكا منذ 13 عاما ما زال في بروكسل الثلاثاء بحسب ما نقلت قناة "ار تي بي اف" العامة.

ويقع مسجد بروكسل الكبير في "حديقة اليوبيل" قرب مقار المؤسسات الأوروبية ويعتبر مركزا رئيسيا للإسلام في بلجيكا ويتلقى تمويلا سعوديا.

في مارس 2016 غداة اعتداءات بروكسل التي نفذها ثلاثة انتحاريين في مطار زافنتم ومترو العاصمة وأسفرت عن مقتل 32 شخصا، تصاعدت الانتقادات للإسلام المتشدد الذي ينشره هذا المسجد، فيما اعتبر أحيانا "بؤرة للجهاديين" البلجيكيين، الأمر الذي ينفيه مسؤولو المسجد على الدوام.

هذا المحتوى من

AFP

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