الصحة العالمية تعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030
الصحة العالمية تعلن اعتزامها استئصال الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول 2030
04:01 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
منظمة الصحة العالمية
جنيف- (د ب أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم، الثلاثاء، اعتزامها، بالتعاون مع منظمات شريكة، استئصال مرض الكوليرا إلى أبعد مدى بحلول عام 2030.
وطرحت المنظمة، اليوم الثلاثاء، خططها الخاصة بهذا الشأن.
وتتضمن هذه الخطط العمل على توفير مياه الشرب النظيفة لمليارات من الناس كما سيتم تطعيم الناس ولاسيما في المناطق المصابة.
وحسب هذه الخطط، فإن من المنتظر استئصال المرض تماما في 20 دولة مصابة بحلول 2030، كما يُنْتَظَر خفض حالات الإصابة على مستوى العالم بنسبة 90%.
وتفيد بيانات منظمة الصحة بأن 2.9 مليون شخص يصابون بالكوليرا سنويا، وتبلغ حالات الوفاة 95 ألف شخص سنويا.
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