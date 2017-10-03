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هنية: سنحاور «فتح» في القاهرة 10 أكتوبر

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هنية: سنحاور «فتح» في القاهرة 10 أكتوبر هنية: سنحاور «فتح» في القاهرة 10 أكتوبر

التحرير

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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، أن القاهرة ستشهد يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، جلسة حوار مع حركة فتح لإنهاء الانقسام.

وأضاف هنية، خلال مأدبة عشاء، يقميها الوفد المصري وحكومة التوافق الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن هدف المصالحة الوطنية إقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة والقدس.

وأوضح: "ذاهبون إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لحوار ثنائي مع فتح بإرادة صادقة لمعالجة الملفات الحكومية، فالحركة لم تذهب للحوار بمنطق الضعف، فلديها قوة عسكرية وشعبية".

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ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون - إيرز" الإسرائيلي، أول من أمس الأحد، للإشراف على تطبيق المصالحة الفلسطينية، التي تسعى إليها منذ عدة أشهر.

فيما وصل رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير خالد فوزي، اليوم، إلى مدينة رام الله، وكان في استقباله مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

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