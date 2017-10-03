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السجن 15 سنة لمهندسة تقاضت رشوة نصف مليون جنيه بالإسكندرية

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السجن 15 سنة لمهندسة تقاضت رشوة نصف مليون جنيه بالإسكندرية السجن 15 سنة لمهندسة تقاضت رشوة نصف مليون جنيه بالإسكندرية

التحرير

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صادق عبد السلام، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 سنة لمهندسة بحي أول المنتزه، ضُبطت متلبسة بتقاضي رشوة من مالك عقار مخالف، ومعاقبة صاحب الرشوة والوسيط بالسجن 3 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى النصف الأول من العام الحالي، حيث أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في الإسكندرية ضبط المهندسة "م. م."، أثناء تقاضيها رشوة قيمتها نصف مليون جنيه؛ لوقف قرار إزالة عقار مخالف.

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وأسندت النيابة للمهندسة تهمة الإخلال بواجبات وظيفتها، وتقاضي رشوة، واستندت إلى تفريغ التسجيلات التي دارت بينها ومالك العقار والوسيط "محامي".

 

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التحرير

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