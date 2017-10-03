حل لغز مقتل لاعب كرة القدم في الإسكندرية.. والمتهمون الثلاثة: «هو السبب»

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توصلت أجهزة الأمن بالإسكندرية إلى مرتكبي جريمة قتل أحمد حمدي، لاعب فريق كرة القدم بنادي الإسكندرية للبترول أثناء استقلاله ميكروباص بمنطقة الدخيلة.

كان اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا بالعثور على اللاعب مصاب بطلق ناري في الظهر، وطعنة بالكتف الأيسر أمام شركة مصر للكيماويات، وتوفيَّ عقب نقله للمستشفى.

أشارت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "أحمد ع."، 37 سنة، و"محمد ص."، 37 سنة، و"محمود أ."، 21 سنة، وشهرته "الفرد"، وتمكن الرائد ياسر القطان، رئيس مباحث الدخيلة، من ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الحادث.

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وأكد المتهمون أنهم لم يقصدوا قتل "حمدي"، وأن الجريمة كانت بهدف السرقة، وأنه لا توجد أي علاقة تربطهم بالمجنى عليه، وأنهم هددوا المجني عليه ببندقية آلية لسرقته بالإكراه إلا أنه قاومهم، فأطلق أحدهم النار عليه، وتخلصوا من الجثة بطريق الشمعدان "لولا مقاومته مكناش قتلناه".

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.