البورصة تربح 4.7 مليار جنيه رغم تراجع المؤشرات

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي باستثناء مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.7 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 13930.73 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 784.73 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1768.42 نقطة.

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ومالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصاف بيعي 14.7 مليون جنيه، و77.3 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي مشتريات 92.13 مليون جنيه.