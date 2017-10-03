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وقاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

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مصراوي Masrawy

وقاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

03:51 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وقاة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني

القاهرة – (مصراوي):

توفى الرئيس العراقي السابق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، الثلاثاء، في ألمانيا بعد صراع مع المرض، بحسب ما نقلت رووداو الكردية.

ولد جلال الطالباني في 12 نوفمبر 1933، في قرية كلكان على سفح جبل كوسرت المطلّة على بحيرة دوكان، في محافظة السليمانية العراقية، ويُعرف في صفوف الكرد بإسم مام جلال (العم جلال)، أُطلقت عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً.

ويعاني الطالباني منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث أُدخل إلى مدينة الحسين الطبية في الأردن، في 25 فبراير 2007، بعد وعكة صحية أصابته، وأجريت له عملية جراحية للقلب في الولايات المتحدة، في أغسطس 2008، وفي نهاية عام 2012 غادر العراق للعلاج في ألمانيا من جلطة أُصيب بها، ودخل على أثرها في غيبوبة.

ومكث الطالباني في ألمانيا نحو عام ونصف، حتى عاد للعراق في 20 يوليو 2014، إلا أن حالته الصحية بقت غير مستقرة. وخلفه فؤاد معصوم، الذي انتخبه البرلمان يوم 24 يوليو 2014 رئيساً لجمهورية العراق، بـ 211 صوتاً من أصل 275.

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