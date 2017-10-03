وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، ومدير مركز مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قرار الجامعة بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة، في إطار ما يقدمه المركز من أنشطة وعمل مجتمعي وتوعوي متواصل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور زناتي، لندوة توعوية عن مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ووحدة مناهضة التحرش وما يقدمانه من خدمات.

وأكد الدكتور زناتي، أن الجامعة تلتزم بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات وأعضاء المجتمع الجامعي بالتقدير والاحترام والمساواة فى الحقوق والواجبات.

وأوضح أنه في هذا الإطار تتبنى جامعة أسيوط سياسة واضحة لمكافحة التحرش على محورين، الأول يركز على اتخاذ إجراءات للوقاية والتوعية ضد التحرش في المجتمع الأكاديمي وتشجيع الطلاب على تنظيم أنشطة تساهم في نشر الوعي كالقوافل القانونية ونموذج العيادة القانونية لطلاب كلية الحقوق، والمحور الثاني يتضمن التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش في حال حدوثه ومعالجة الآثار المترتبة عليه وحدة لتلقى شكاوى التحرش الجنسي والتعامل معها.