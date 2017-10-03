أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نجم: رعاية السيسي للمؤتمر العالمي للإفتاء تعكس حرصه على القضايا الدينية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نجم: رعاية للمؤتمر العالمي للإفتاء تعكس حرصه على القضايا الدينية

04:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

نجم: رعاية السيسي للمؤتمر العالمي للإفتاء تعكس حرصه على القضايا الدينية

الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور إبراهيم نجم- مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للإفتاء تعكس حرصه على دعم أي فعالية تساهم في حل قضايا المجتمع في كافة المستويات بصفة عامة، والتفاعل فكريًّا مع القضايا الدينية بصفة خاصة، لأجل المساهمة في استقرار المجتمع وبنائه.

وأضاف نجم، في تصريحات له الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام هو دور الفتوى في عملية بناء واستقرار المجتمعات، وهذا الهدف الرئيس يأتي تحته مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتمثل في الكشف عن الأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وبحث آفاق عملية الفتوى من حيث تعلقها بحياة الناس في مختلف مناشطها سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

بالإضافة إلى دراسة كيفية استخدام منجزات العلم الحديث بروافده المتعددة في خدمة عملية الفتوى، والوصول إلى أدوار محددة تؤديها عملية الإفتاء في مجال التنمية المجتمعية.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أنه نظرًا لأن البعض يستخدم الفتوى ويقحمها في النطاق السياسي يهدف المؤتمر إلى محاولة فهم طبيعة العلاقة بين الإفتاء والسياسة، وتحديد الأدوار التي يمكن التأثير والتأثر من خلالها، ونقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال إيجابي ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات بل ويشارك في البناء والتعمير.

وتابع نجم: "المؤتمر يهدف إلى التنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدًا عن ساحات الاجتهاد الجماعي، ومحاولة تقديم حلول غير تقليدية لجدلية مأسسة الفتوى وتقنينها، بعد أن شهدت خلافات حادة فيما مضى، ووضع ضوابط محددة لعملية الاستنباط من التراث والتنبيه على خطورة الفتاوى التاريخية، إذا تمت دراستها بعيدًا عن سياقاتها التاريخية والواقعية".

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية ستعقد، عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرها العالمي الثالث، في الفترة ما بين 17- 19 من شهر أكتوبر الحالي تحت عنوان: "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، وبمشاركة وفود من أكثر من خمسين دولة من مختلف قارات العالم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي بالبحرين

    أخبار

  • مفتي الجمهورية و"الأعلى للإعلام" يبحثان التصدي لمن يفتون بغير علم

    أخبار

  • ​مستشار المفتي: تنظيم النسل مباح.. والصحابة استخدموا وسائل منع الحمل

    أخبار

  • الإفتاء تنظم مؤتمرها العالمي الثالث 17 أكتوبر المقبل

    أخبار

إعلان

1fcac422e0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية تناولتها زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي في باريس ويؤكد عزم مصر في التصدي للإرهاب