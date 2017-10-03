القوات المسلحة: افتتاح 10 مدارس جديدة لخدمة أبناء مطروح

كتب- مصطفى المنشاوي:

افتتح اللواء أركان حرب شريف بشـارة قائد المنطقة الغربية العسكرية، عددًا من المشروعات التنموية التي نفذتها القوات المسلحة لخدمة أبناء محافظة مطروح.

وذكرت القوات المسلحة في بيان صحفي، أن المشروعات تأتي استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الحضارية وتطوير الخدمات المقدمة لابناء المناطق النائية والحدودية.

وضمت المشروعات 10 مدارس للتعليم الأساسي بقـرى (الروبي – الخضراء – عزبة رجب – المصانع – أم الحمام – الخربة )، ووحدة صحية بقرية الزهيرى تتكون من عيادة الباطنة وعيادة اسنان ومعمل تحاليل طبية وصيدلية ملحقة بالوحدة التي تخدم 11 تجمع سكني.

كما شملت الافتتاحات الجديدة افتتاح طريق اسفلتي بطول 8 كيلو متر لربط قرية الزهيرى بالقرى المجاورة لها.

من جانبهم عبر أبناء قبائل وعشائر مطروح، عن سعادتهم بهذه الافتتاحات التي تعد إضافة لأهالي تلك المناطق لتخفيف العبء عن كاهلهم واثنوا على الجهود التي تقوم بها المنطقة الغربية العسكرية والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 44 لانتصار أكتوبر المجيدة.