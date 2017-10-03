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طارق فهمي: توجيهات السيسي كان لها نتائج إيجابية على الوفاق الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

طارق فهمي: توجيهات كان لها نتائج إيجابية على الوفاق الفلسطيني

03:58 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

طارق فهمي: توجيهات السيسي كان لها نتائج إيجابية على الوفاق الفلسطيني

المصالحة الفلسطينية

كتبت- أسماء يحيى:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نجاح في المصالحة بين حركتي فتح، وتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينة جاء نتيجة للجهود التي بذلتها مصر خلال عام ونصف.

وأشار فهمي، في تصريح لـ"مصراوي"، الثلاثاء، إلى أن زيارة الوفد المصري لغزة اليوم لها عدة دلالات، وهي أن الرئيس السيسي وتوجهات القيادة السياسية بمصر تعمل على توحيد الصف الفلسطيني حتى يكون هناك إرادة سياسية لتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها عام 2011على أرض الواقع.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تبني الرئيس السيسي حل الخلاف بين حماس وفتح نتيجة لاقتناعه التام بضرورة التوصل لحل، لافتا إلي أن السيسي عبر رغبته لتحقيق الوفاق أكثر من مرة؛ وذلك كما حدث في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا من خلال الرسائل التي وجهها السيسي مؤخرا للشعب الفلسطيني وإسرائيل بضرورة انتهاز الفرصة لحل الحلافات، وتقليد نموذج (مصر– إسرائيل) بعد مرور 40 عام من عملية السلام.

وتابع: "الخطوات التي تتخذها الحركة المصرية بناء على توجهات الرئيس السيسي مهمة، لأنها تعكس النتائج الإيجابية التي تحدث في قطاع غزة في الآونة الأخيرة".

يشار إلى أن حكومة الوفاق الفلسطينية بقطاع غزة، اجتمعت اليوم الثلاثاء، بعد إتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، بحضور رئيس المخابرات المصري خالد فوزي، ورئيس الوزراء الفلسطيني.

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مصراوي Masrawy

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