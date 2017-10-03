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مرور القاهرة يعلن مواعيد حفر بشارع رمسيس لربط محولات كهرباء المترو بالإستاد

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة يعلن مواعيد حفر بشارع رمسيس لربط محولات كهرباء المترو بالإستاد

03:56 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مرور القاهرة يعلن مواعيد حفر بشارع رمسيس لربط محولات كهرباء المترو بالإستاد

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بدء اعمال حفر بشارع رمسيس لربط محولات كهرباء مترو رمسيس بالإستاد حيث سيتم قطع حارة واحدة وترك حارتين لمرور السيارات.

وأعلنت إدارة المرور أن جميع الأعمال ستتم على 3 مراحل ابتداءً من الواحدة صباحاً حتى السادسة صباح الخميس، ومن الساعة 12.30 ليل الخميس حتى السادسة صباح الجمعة ومن الساعة 12.30 ليلا حتى الساعة السادسة صباح السبت المقبل.

وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بحصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تصريح أعمال الحفر على أن تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء متولي بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والاقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة وتيسير حركة المرور.

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