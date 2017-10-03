تفاصيل تعاقد «الجبلاية» مع شركة برتغالية لبث الدوري

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أكد عمرو وهبى، المدير التنفيذي للشركة الراعية لاتحاد الكرة، أن هناك تقنية جديدة من أجل بث مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «وهبي»، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع شركة برتغالية تتولى تدريب أطقم النقل التليفزيوني سواء المخرج أو حامل الكاميرات أو غير ذلك.

وأشار المدير التنفيذي للشركة الراعية لاتحاد الكرة، إلى أن مدة التعاقد ستكون لمدة سنة، على أن يتحدد التجديد لها من عدمه وفقًا لتقنية البث التليفزيوني.

وتتوقف مسابقة الدوري الممتاز في الفترة الحالية، بسبب ارتباط المنتخب بمباراة الكونغو يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.