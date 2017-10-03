كوليبالي يرد على الأهلي: «كفى كذبًا»

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نفى الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي «الهارب»، أن يكون قد طلب العودة إلى القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وكتب كوليبالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم أطلب من الأهلي العودة، لا تصدقوا هذا الكلام"، مضيفًا: "أنا والأهلي ننتظر حكم الاتحاد الدولي.. كفى كذبا".

وكان عصام سراج الدين قد أكد اليوم الثلاثاء في تصريحات إذاعية أن كوليبالي طلب العودة إلى الأهلي إلا أن طلبه تم رفضه جملة وتفصيلًا".

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وكان كوليبالي سافر إلى لندن دون إذن فريقه في مايو الماضي، عقب العودة من الكاميرون رفقة فريقه الأهلي بعد ملاقاة فريق القطن بدوري الأبطال.

وتعاقد الأهلي مع كوليبالي في يناير الماضي لمدة 3 مواسم ونصف، وتكلفت الصفقة 750 ألف دولار من حصل عليها ناديه الأسكتلندي السابق.