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روما يتعاقد مع «هوجو بوس» لرعاية الفريق

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روما يتعاقد مع «هوجو بوس» لرعاية الفريق روما يتعاقد مع «هوجو بوس» لرعاية الفريق

التحرير

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أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي عن التعاقد رسميًا مع شركة الأزياء الألمانية «هوجو بوس» لتكون الراعي الرسمي الجديد لملابس الفريق في الفترة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع شركة «هوجو بوس» بعد أن كان مصمم الأزياء الألماني الأخر فيليب بلين هو الراعي لملابس الفريق في الفترة الماضية أيضًا.

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وسيرتدي لاعبو روما ملابس «هوجو بوس» في كل المناسبات الرسمية في الدوري الإيطالي وفي المسابقات الأوروبية في موسم 2017-2018 الجاري.

وعبر لوكا دوفارو مدير التسويق في نادي روما، عن سعادته بالشراكة بقوله: "إنه من دواعي فخرنا أن نربط اسمنا بشركة لديها سمعة لا تضاهى عالميًا، ما يجمعنا بهم هي صفات الإبداع والدقة وملاحقة الامتياز".

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التحرير

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