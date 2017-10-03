رونالدو يكشف عن مصيره بعد اعتزاله كرة القدم

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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على صعوبة تقبله عدم التتويج بأي لقب في الموسم مع ريال مدريد، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو» في حواره مع زميله السابق في مانشستر يونايتد ريو فيرديناند.

وتمكن «رونالدو» من التتويج بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد، وذلك من خلال الفوز بثلاث ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني.

وأشار رونالدو في حواره إلى أهمية التتويج بالألقاب، حيث يصعب عليه بذل مجهود كبير طوال 11 شهرًا ومن ثم يخرج من الموسم خالي الوفاض، مؤكدًا على عشقه التتويج بالألقاب الجماعية والفردية.

وأضاف رونالدو أنه خارج الملعب يكرس وقته للعائلة والأصدقاء حيث يحاول أن يكون الشخص الأسعد في العالم.

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وتطرق رونالدو للحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد في عام 2009 مقابل 94 مليون يورو.

وأوضح رونالدو أنه بدأ يدخل في الأجواء من أول مباراة عندما أتت العديد من الجماهير لمشاهدته وحينها قرر أن يثبت للجميع أنه لاعب أخر يتطور كل موسم عن الذي قبله.

وأكد رنالدو على عدم نسيانه لأيامه مع مانشستر يونايتد، حيث تعلم هناك أن يكون الأفضل من خلال تواجده مع أفضل اللاعبين في العالم، حيث تعلم أن الموهبة والعمل الجاد يصنعون الفارق دائمًا.

وعند سؤاله عن رؤيته لمستقبله بعد 10 أعوام، قال إن الأمر صعب ليشير يعدها مازحًا أنه ربما يمارس الملاكمة مثل فيرديناند.