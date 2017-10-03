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مانشستر يونايتد يدرس زيادة سعة «أولد ترافورد»

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مانشستر يونايتد يدرس زيادة سعة «أولد ترافورد» مانشستر يونايتد يدرس زيادة سعة «أولد ترافورد»

التحرير

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أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رغبة مسؤولو مانشستر يونايتد، في زيادة السعة الجماهيرية لملعب الفريق «أولد ترافورد».

ويآمل مانشستر في زيادة السعة الجماهيرية بنحو 12 ألف مقعد، حيث تبلغ السعة الحالية للملعب 75,643 متفرج ومن المنتظر أن تصل سعته إلى 88 ألف متفرج ليصبح ثاني أكبر ملعب في بريطانيا بعد ويمبلي وثالث أكبر ملعب في أوروبا بعد الكامب نو.

وسيتفوق ملعب «أولد ترافورد» في السعة الجماهيرية بالتالي على ملاعب تتفوق عليه في الوقت الحالي من سان سيرو والبيرنابيو وستاد دو فرانس وسيجنال إيدونا بارك.

ويأمل اليونايتد في زياد السعة بسبب القطاع الجديد من المدرجات الذي سيخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بحلول عام 2020 والذي سيقلص من سعة الملعب إلى 73 ألف متفرج.

ونستعرض فيما يلي أكبر 10 ملاعب في القارة الأوروبية:

1- كامب نو (برشلونة): 99,354 متفرج

2- ويمبلي (لندن): 90 ألف متفرج

3- سيجنال إيدونا بارك (دورتموند): 81,359 متفرج

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4- دو فرانس (باريس): 81,338 متفرج

5- سان سيرو (ميلانو): 80,018 متفرج

6- سانتياجو بيرنابيو (مدريد): 81,004 متفرج

7- لوزنيكي (موسكو): 81 ألف متفرج

8- أتاتورك (اسطانبول): 76,092 متفرج

9- أولد ترافورد (مانشستر): 75,643 متفرج

10- أليانز أرينا (ميونيخ): 75 ألف متفرج

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