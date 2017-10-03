شيخ الأزهر: مستعدون لإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية بإسلام آباد

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر الجديد لدى باكستان.



ورحب الإمام الأكبر بالسفير في مشيخة الأزهر، متمنيا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية بإسلام آباد.

وأكد الطيب أن الأزهر حريص على دعم السفارة المصرية بباكستان، وأن الأزهر موجود في إسلام آباد من خلال مبعوثيه في الجامعة الإسلامية.

وأعلن الطيب استعداد الأزهر لإنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية في باكستان.

من جانبه، أعرب السفير أحمد فاضل يعقوب، عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدًا أن زيارته إلى المشيخة تأتي في إطار التعرف على رؤية الأزهر والتنسيق معه والاستفادة من جهوده البارزة في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار المتطرفة.