جامعة بني سويف: خصم 50% لـ10 منح بكلية الدراسات العليا للطلاب الوافدين
جامعة بني سويف: خصم 50% لـ10 منح بكلية الدراسات العليا للطلاب الوافدين
03:53 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
جامعة بني سويف
بني سويف ــ أحمد كامل:
أعلن الدكتور علاء عبدالحليم رئيس جامعة بني سويف موافقة مجلس الجامعة، على تعديل شروط لجنة مناقشة الرسائل العلمية بالجامع، بأن يكون أحد شروط لجنة المناقشة هو النشر الدولي في مجلة علمية مفهرسة تابعة لـ" Scopus" أو"Thomson Reuters" وأن يتم فحص الرسالة تحت برنامج الاقتباس العلمي لحسن سير العملية البحثية و خلق جيل مبتكر و جاد.
وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من ذلك هو اهتمام الجامعة بالإنتاج العلمي للباحثين بالجامعة ودعم العملية التعليمية لتخريج جيل قادر على البحث والابتكار والتميز في ظل المنافسة العالمية للباحثين ووضع الجامعة في مراكز كتقدمة في التصنيفات الدولية.
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