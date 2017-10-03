مدير إدارة البرلس التعليمية يقوم بدور معلم لغة فرنسية.. "في عجز مدرسين"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اضطر عبدالخالق عبدالوهاب، مدير عام إدارة برج البرلس التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، إلى دخول عدد من فصول مدرسة المقصبة الإعدادية التابعة للإدارة، والقيام بدور معلم لغة فرنسية، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة عجزًا بين معلمي المادة.

وتبين لعبدالوهاب، أثناء تفقده المدرسة، ضمن جولاته لمتابعة الحالة التعليمية بها، عدم وجود أي مدرس متخصص في تدريس اللغة الفرنسية، كما استمع لشكوى مدير المدرسة التي تضمنت وجود عجز شديد في مدرسي مادة اللغة الفرنسية بالمدرسة، ما أدى إلى اتخاذه قرارًا بتدريس المادة بنفسه للتلاميذ.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، صلاح عثمان، في تصريحات سابقة، عن انطلاق ما يسمى بـ"الأوتوبيس الطائر"، ويضم 50 شخصًا من لجان متنوعة، من مختلف الإدارات بديوان عام المديرية، لمتابعة الحالة التعليمية بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، بنطاق المحافظة، لبحث مشاكل التعليم، وحالة العمل بالمدارس.