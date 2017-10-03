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بالصور.. جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 39 بكلية الصيدلة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جامعة الزقازيق تحتفل بتخريج الدفعة 39 بكلية الصيدلة

03:48 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

نظمت جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى، بقاعة المؤتمرات الكبرى، داخل الحرم الجامعي، بإشراف الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة؛ لتخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الصيدلة.

وقال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس الجامعة، إن الدفعة هي الـ39 الذين تخرجوا من كلية الصيدلة، موضحًا أنه يثق في قدراتهم وفي علمهم الذي تلقوه على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس التى تعتبر الأفضل في خبراتها وعلمها بمجال العمل الصيدلي.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق، أن صيدلة الزقازيق لها من المكانة والتميز بين كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، ما يجعلها من أوائل الكليات الرائدة داخل في تفعيل آليات البحث العلمي والارتقاء بالأداء الجامعي.

شارك في الاحتفالية الدكتورماهر الدمياطى، رئيس الجامعة الأسبق، وعميد الكلية الأسبق، ورئيس القطاعات الصيدلانية بالمجلس الأعلى للجامعات، والمسئول الأول عن تطوير المناهج علي مستوي كليات الصيدلة بالجامعات المصرية، والدكتور محي عبيد نقيب صيادلة مصر، والدكتورعبدالحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال محمد بركة، عميد الكلية أن صيدلة الزقازيق، حققت مكانة متميزة بتولى خريجيها مناصب قيادية هامة، مخاطبا الطلاب لكم أن تفخروا أنكم من بين خريجيها الذين من بينهم تولوا مناصب قيادية يمثلون مصر محليا وعالميا، منهم رئيس جامعة الحسين بالأردن ومنهم إثنين من نواب رؤساء الجامعات عين شمس وجامعة الزقازيق، وكذلك أربعة عمداء اثنين بكلية الأزهر بنين واثنين بنات وببورسعيد وسيناء وعلى المستوى المهنى والمستوى النقابى كأعضاء للنقابة العامة والفرعية وغيرهم.

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