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صاحب لافتة "أسرة للبيع" بالغربية: "المحافظ حل مشكتلي بشرط تجاهل الصحافة"

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مصراوي Masrawy

صاحب لافتة "أسرة للبيع" بالغربية: "المحافظ حل مشكتلي بشرط تجاهل الصحافة"

03:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أسرة للبيع

الغربية - مروة شاهين:

في واقعة أثارت استهجان عدد كبير من أهالي محافظة الغربية، رفع زوجان من المحافظة، لافتتين، أمس الإثنين، كتبا فيها عبارة "أسرة مصرية للبيع"، أمام ديوان عام المحافظة، في محاولة منهما للتعبير عن ضيق وضعهما المادي، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على مصروفات المعيشة ودراسة الأبناء.

"مصراوي" تواصل مع الأسرة، وتبين أن الزوج يُدعى "عباس علي خيرالله" 44 عامًا، من عزبة طوخ مزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ويُعاني من نسبة عجز، وزوجته "عبير عبدالغفار" 33 عامًا، ربة منزل.

الزوج قال لـ"مصراوي"، إنه لجأ مع زوجته لرفع تلك اللافتة، في محاولة منهما لتوصيل صوتهم، إلى المسؤولين في المحافظة، مضيفًا أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، تواصل معه، ووعده بحل جميع مشكلاته، بشرط عدم التحدث للصحافة، وتجاهلها بحسب ما قال.

وأضاف عباس، أنه كان يعبر عن حزنه من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، خاصة عقب وقف معاش الضمان الاجتماعي الذي كان يحصل عليه، وتجاهل المسئولين طلباته لإعادة الصرف أو معرفة سبب توقف المعاش، وبعدما حاصرهم الفقر، رفعا لافتات مكتوب عليها "أسرة مصرية للبيع موديل 25 -30"، في محاولة للفت الأنظار إلى قضيتهم.

وأضاف عباس أن لدية طفلين، هم "عبدالرحمن" في الصف الأول الثانوي، ويعاني من نسبة عجز وراثي، و"ندى" بالصف السادس الابتدائي.

أسرة للبيع

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مصراوي Masrawy

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