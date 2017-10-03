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انتخابات لجان البرلمان على صفيح ساخن.. وغلاب يفوز برئاسة "الاقتصادية"

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مصراوي Masrawy

انتخابات لجان البرلمان على صفيح ساخن.. وغلاب يفوز برئاسة "الاقتصادية"

03:18 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تشهد انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب وعلى رأسها الطاقة والبيئة، منافسة حادة بين طلعت السويدي والنائب محمد رشوان علي رئاسة اللجنة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فاز فيه شريف الورداني بأمانة سر لجنة حقوق الإنسان بالتزكية.

وفاز هشام عبد الواحد برئاسة لجنة النقل، وحاز علي الوكالة محمد زين الدين، راغب ضيف الله. كما حصد على أمين سر اللجنة خالد عبد المولى.

وفاز عمرو غلاب، بمنصب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بواقع 17 صوتا، على منافسه عمرو الجوهري الذي حصل على 6 أصوات.

وحصل على منصب الوكيلين النائبين مدحت الشريف، ومحمد على عبد الحميد، بعد انسحاب النائب أحمد فرغلي من الترشح. فيما حصد النائب فخري طايل، منصب أمين السر، بواقع 13 صوتا في مواجهة النائبة ثريا الشيخ، التي حصلت على 10 أصوات.

كما فاز النائب جبالي المراغي برئاسة لجنة القوى العاملة بدور الانعقاد الثالث. وفاز محمد وهب الله وجمال عقبى بالوكالة.

كما فاز اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والوكيلين أسامة راضي، وممدوح مقلد، وأحمد عبد التواب أمين سر

وفاز د. نضال السعيد، بمنصب رئيس لجنة الاتصالات، وكل من أحمد شمردن وكيل أول، وجون طبعت وكيل ثاني.​

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