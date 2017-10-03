أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الصحة تشن "حربا وقائية" على مدينة القصير لمواجهة بعوض "أييدس ايجبتيي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة تشن "حربا وقائية" على مدينة القصير لمواجهة بعوض "أييدس ايجبتيي"

03:11 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

شنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، حملة وقائية مكبرة على مدينة القصير استهدفت جميع المنازل وخزانات المياه والأبيار والطرق بما فيها المياه الراكدة، وذلك للقضاء على اليرقات والبعوضة "أييدس ايجبتيي" الناقلة لحمى "الدنك".

وقال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن الحملة تتكون من فريق على رأسه الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ومجموعتين من إدارتي مكافحة الأمراض المعدية ، ومكافحة ناقلات الأمراض بعدد 72 فردا منهم ٥٤ من المهندسين والكيميائين وأخصائيين وعمال، و١٨ من الترصد الوبائي والأمراض المعدية من أطباء ومراقبين صحيين.

وأضاف مجاهد في بيان، أن فريق الترصد يعمل ب ١١ سيارة مجهزة من الوزارة ومزودة بأدوات الترصد الحشري والرشاشات الظهرية وأجهزة الضباب على كتف وأجهزة الضباب المثبتة على السيارات ومعمل متنقل، بالإضافة إلى الملابس الوقائية وكمية كبيرة من المبيدات.

وأشار إلى أن كل فريق يتكون من ٣ أفراد عامل وملاحظ ومهندس ويتم المرور على المنزل لاستكشاف اليرقات الخاصة بالبعوضة في الخزانات، فضلا عن أخذ عينة من المياه لتحليلها ، كما يتم استخدام أجهزة الضباب على الكتف، والمثبتة بالسيارات لرش المنازل من الداخل والخارج وأيضا الطرقات.

ولفت مجاهد إلى أنه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يتم متابعة إغلاق البيارات واستبدال الخزانات القديمة بحديثة، كما يتم تفريغ المياه الراكدة على الأرض ورشها بالمبيدات، لافتا الى استخدام ٣ أنواع من المبيدات وهي بيولوجي وفيزيائي وكيميائي.

وأكد المتحدث باسم الصحة، أن هناك كمية كبيرة ومخزون وافر من المبيدات بمخازن المديرية، بالإضافة إلى تزويدها بكميات إضافية كمخزون احتياطي من الوزارة، مشيرا إلى أنه تم مكافحة 17 منطقة بالقصير والبحر الأحمر وهم: منطقه خطارة الزوايدة ساندويل العوينه القديمة والجديدة والجرف والرحلاوي والجبانة وحي الأمل وامتداد الأمل ومنطقه السنترال وشارع الجمهورية وشارع ٦ أكتوبر والإذاعة والتلفزيون والصناعية ، والعوينة الجديدة والقديمة والجرف والمستعمرة والجبانة وسببها تواجد الخزانات القديمة التي تسمح بنمو اليرقات، وماضيين في استهداف باقي المناطق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: لا وفيات من "حمى الضنك".. والمصابين تماثلوا للشفاء

    أخبار

  • الصحة: تنفيذ دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية بسوهاج

    أخبار

  • وزير الصحة يزور الأقصر لتفقد 4 مستشفيات

    أخبار

  • الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 8 محافظات خلال الأسبوع الحالي

    أخبار

إعلان

f7705e1244.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة