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بريطانيا تُصدر قانون أكثر صرامة ضد التطرف

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مصراوي Masrawy

بريطانيا تُصدر قانون أكثر صرامة ضد التطرف

03:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بريطانيا تُصدر قانون أكثر صرامة ضد التطرف

وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود

لندن- (د ب أ):

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، اليوم الثلاثاء، إن بلادها ستحكم على من يتم إدانته بمشاهدة مواد إرهابية على الانترنت بصورة متكررة، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بموجب قانون أكثر صرامة ضد التطرف.

وقالت رود في مؤتمر سنوي لحزب المحافظين الحاكم، في خطاب لوضع برنامج لخلق "بريطانيا أكثر أمانا": "سنغير القانون، حتى يمكن أن يواجه الاشخاص الذين يشاهدون محتويات إرهابية بصورة متكررة على الانترنت، السجن لمدة تصل إلى 15 عاما".

وأوضحت أن التغيير "سيغلق فجوة مهمة في التشريع" الذي يعامل حاليا تحميل أو تخزين المواد الارهابية بوصفها جريمة خطيرة، ولكن ليس تكرار مشاهدة أو بث مثل هذه المواد.

وذكرت رود أن تعتزم أيضا تغيير القانون للسماح بفرض عقوبات طويلة مماثلة على شخص ينشر "معلومات عن الشرطة أو القوات المسلحة بهدف القيام بعمل إرهابي".

وقالت "إن مهمة معالجة الايديولوجيات الاسلامية المشوهة التي كانت مصدر إلهام للهجمات الارهابية هذا العام، هي بلا شك، من بين أكبر (العقبات) التي واجهناها... ولكنها ليست الوحيدة".

وأضافت: "لا يمكن السماح للتطرف العنيف وغير العنيف بجميع أشكاله - ومعاداة السامية والنازية الجديدة وكراهية الإسلام والتعصب فيما يتعلق بحقوق المرأة - وغيرها، أن تتفاقم".

ولكن هل ستتغير لاس فيجاس الآن إلى الأبد؟. يقول تيكي نيليس وهو سائق سيارة أجرة من أرتيريا ويعيش في المدينة منذ فترة طويلة "إن هذا الحادث مخيف بالنسبة للمدينة. وسيء بالنسبة لكل شىء. ولكن هذا الرجل كان يمتلك كل ما يحتاجه. كان يمتلك منزلا ومالاّ! وكان أمريكيا ".

وقال ممثلو المدينة وكبار رجال الأعمال في حديث خلال قداس لتأبين القتلى إن أفضل شيء يمكن لمواطني الولايات المتحدة أن يفعلوه الآن هو أن يقلدوا الرئيس ويزوروا المدينة.

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