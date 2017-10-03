مئات المساجد بألمانيا تفتح أبوابها بمناسبة "يوم الوحدة"

برلين- (أ ش أ):

فتحت مساجد ألمانيا اليوم الثلاثاء أبوابها للزائرين بمناسبة عيد الوحدة الألمانية، تحت شعار "حسن الجوار - مجتمع أفضل" للتعريف بالدين والثقافة الإسلامية والعادات والطقوس الإسلامية، وذلك في مبادرة من الجاليات الإسلامية بطرح حوار وإلقاء الضوء على أهمية التعددية الثقافية.

وقال المتحدث باسم مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية في ألمانيا أيمن مزيك، بمناسبة فعاليات "يوم المساجد المفتوحة"، الذي يتم تنظيمه للمرة الحادية والعشرين على مستوى ألمانيا، إن الاحترام والاستعداد للمساعدة والتضامن أمور لها أهمية بالغة في التعايش السلمي في ظل "الأوقات المحتدمة على المستوى السياسي - المجتمعي".

ويشارك نحو ألف مسجد في فعاليات اليوم الثلاثاء، الذي يتزامن مع الاحتفالات بيوم الوحدة الألمانية، ومن المتوقع أن يشارك في الفعاليات 10 آلاف زائر.