أطعمة تساعد على خسارة دهون البطن.. تعرف عليها

كتب - هشام عواض:

تمثل الدهون المتراكمة في منطقة البطن، أزمة كبيرة للذين يعانون البدانة، ويحاولون التخلص منها سواء عن طريق "الريجيم" أو تمارين "الجيم"، غير أن موقع "webmd" الطبي يقدم طريقة تساعد على حرق دهون البطن، عبر تناول أنواع معينة من ألأطعمة لمدة أسبوعين.

1- تناول المزيد من البروتينات

الأفضل أن تكون البروتينات صافية وخالية من الدهون مثل بياض البيض، والسمك، والدجاج، واللحوم الحمراء. تحتاج البروتينات كمية كبيرة من الطاقة لهضمها، لتؤدي دورها في بناء العضلات، التي تساعد كثيرا في حرق الدهون. ترفع العضلات معدل الأيض، ويزيد معدل حرق الدهون طرديًا مع زيادة قوتك الجسدية. تذكر هذا الأمر عند التخطيط لنظام التمارين الرياضية.

2- تناول كمية أكبر من الأطعمة الصحية

حاول التقليل من الخبز الأبيض، والمكرونة، واللحوم الدهنية، والسكريات بالفواكه والخضراوات. قد تزيد كمية الطعام التي تتناولها دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بجسمك، ما دمت حريصا على أن تشكل الخضراوات ثلث أو ثلثي طعامك.

3- الأطعمة الملونة

احرص على تناول الأطعمة الصحية ذات الألوان مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والبروتينات الصافية.

4- مشتقات الحليب قليل الدسم

يمكنك أن تشعر بالشبع نتيجة لتناول الزبادي والحليب والجبن قليل الدسم، كما أن هذه المأكولات تقلل من إفراز هرمون الكورتيزول بالجسم، وهو الهرمون الذي يزيد من تخزين الدهون بالجسم. تناول 170 جراما من الزبادي يوميًا على الأقل، واختر أنواع الزبادي الخالية من السكر.

5- تناول الحبوب الكاملة

تناول الشوفان، والتفاح، والموز، التي تعد مصادرًا للألياف المعروفة بقدرتها على تنظيف الجسم ومساعدته على فقد الدهون.

6- اختار الدهون

حاول أن تحصر استهلاكك من الدهون على الدهون الأحادية المشبعة للأسابيع القليلة التالية، مثل المكسّرات، وزيت الزيتون، وبذور الكتّان، والأفوكادو.