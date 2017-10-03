أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أطعمة تساعد على خسارة دهون البطن.. تعرف عليها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أطعمة تساعد على خسارة دهون البطن.. تعرف عليها

12:53 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أطعمة تساعد على خسارة دهون البطن.. تعرف عليها

كيف تستفاد بالطعام في خسارة دهون البطن؟

كتب - هشام عواض:
تمثل المتراكمة في منطقة البطن، أزمة كبيرة للذين يعانون البدانة، ويحاولون التخلص منها سواء عن طريق "الريجيم" أو تمارين "الجيم"، غير أن موقع "webmd" الطبي يقدم طريقة تساعد على حرق دهون البطن، عبر تناول أنواع معينة من ألأطعمة لمدة أسبوعين.

1- تناول المزيد من البروتينات
الأفضل أن تكون البروتينات صافية وخالية من الدهون مثل بياض البيض، والسمك، والدجاج، واللحوم الحمراء. تحتاج البروتينات كمية كبيرة من الطاقة لهضمها، لتؤدي دورها في بناء العضلات، التي تساعد كثيرا في حرق الدهون. ترفع العضلات معدل الأيض، ويزيد معدل حرق الدهون طرديًا مع زيادة قوتك الجسدية. تذكر هذا الأمر عند التخطيط لنظام التمارين الرياضية.

2- تناول كمية أكبر من الأطعمة الصحية
حاول التقليل من الخبز الأبيض، والمكرونة، واللحوم الدهنية، والسكريات بالفواكه والخضراوات. قد تزيد كمية الطعام التي تتناولها دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بجسمك، ما دمت حريصا على أن تشكل الخضراوات ثلث أو ثلثي طعامك.

3- الأطعمة الملونة
احرص على تناول الأطعمة الصحية ذات الألوان مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والبروتينات الصافية.

4- مشتقات الحليب قليل الدسم
يمكنك أن تشعر بالشبع نتيجة لتناول الزبادي والحليب والجبن قليل الدسم، كما أن هذه المأكولات تقلل من إفراز هرمون الكورتيزول بالجسم، وهو الهرمون الذي يزيد من تخزين الدهون بالجسم. تناول 170 جراما من الزبادي يوميًا على الأقل، واختر أنواع الزبادي الخالية من السكر.

5- تناول الحبوب الكاملة
تناول الشوفان، والتفاح، والموز، التي تعد مصادرًا للألياف المعروفة بقدرتها على تنظيف الجسم ومساعدته على فقد الدهون.

6- اختار الدهون
حاول أن تحصر استهلاكك من الدهون على الدهون الأحادية المشبعة للأسابيع القليلة التالية، مثل المكسّرات، وزيت الزيتون، وبذور الكتّان، والأفوكادو.

إعلان

إعلان

5fba40c722.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - د/ إيفيت سوريال - ماهي أضرار " البنطلونات الجينس " على الدهون

السفيرة عزيزة - د/ إيفيت سوريال - ماهي أضرار " البنطلونات الجينس " على الدهون