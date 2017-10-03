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الخارجية تنعي السفير محمد شعبان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة

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مصراوي Masrawy

الخارجية تنعي السفير محمد شعبان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة

03:02 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الخارجية تنعي السفير محمد شعبان وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة

القاهرة - (أ ش أ):

‏نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى، اليوم الثلاثاء، السفير د. محمد شعبان، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد مسيرة دبلوماسية حافلة وممتدة.

شغل السفير الراحل العديد من المناصب الدبلوماسية حيث عمل سفيرا لمصر في عدة دول من بينها بروكسل وكوبنهاجن، والاتحاد الاوروبي، كما عمل مساعدا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية ومساعدا لوزير الخارجية للشئون الاوروبية، ثم وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة لشئون الجمعية العامة وإدارة المؤتمرات.

وكان الفقيد قد التحق بالسلك الدبلوماسي في عام ١٩٦٨، وحصل على الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة بروكسل فى عام ١٩٩٦، وعلى وسام الاستحقاق من من الطبقة الخامسة، وعلى وسام الاستحقاق من الجمهورية الفرنسية.

هذا المحتوى من

Asha

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