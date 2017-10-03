وزير البيئة يبحث مع السفيرة الفنلندية التعاون في معالجة المخلفات الصناعية
وزير البيئة يبحث مع السفيرة الفنلندية التعاون في معالجة المخلفات الصناعية
02:58 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
وزير البيئة والسفيرة الفنلندية بالقاهرة
كتبت- مادي غيث:
التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة بالسفيرة الفنلندية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين مصر وفنلندا في مجالات البيئة، ومنها معالجة المخلفات الصناعية، حيث تم إنشاء مدفن الناصرية بالتعاون مع هيئة التعاون الفنلندية، إضافة إلى التعاون المشترك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
وتناول اللقاء إمكانية التوسع في مدفن الناصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية له، وبناء مرفق جديد يخدم المناطق الصناعية الجديدة خاصة مع التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده مصر حاليا، وشدد فهمي على أهمية بناء القدرات في هذا المجال وإعداد المدربين لنقل الخبرات.
كما تم الاتفاق على ترتيب لقاء بين وزيري البيئة للبلدين على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية المزمع عقده في النصف الأول من نوفمبر القادم لبحث آليات التعاون.
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