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ضبط أقراص "أكستازي" المخدرة داخل لعبة أطفال بمطار القاهرة- صور

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مصراوي Masrawy

ضبط أقراص "أكستازي" المخدرة داخل لعبة أطفال بمطار القاهرة- صور

02:57 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 1231 قرصا "أكستازي" داخل طرد شخصي وارد من هولندا بوزن 4.8 كجم، يحتوي علي ملابس ولعب أطفال وذلك قبل تهريبه من القرية وتسليمه لأحد تجار المخدرات.

وصرحت مصادر جمركية بالقرية، أن أشرف بركات القائم بالضبط في الطرد اشتبه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه، وقام علوي حافظ مدير الجمرك بفتحها بعدة يدوية تبين أن بدخلها 2 لفافة بلاستيك بها أقراص "أكستازي" المخدر بإجمالي 1231 قرصا. وبالعرض علي إدارة مكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة أكدت الاشتباه.

أمر عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والوردات، بتحرير محضر ضبط جمركي وإبلاغ النيابة.

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