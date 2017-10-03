مصدر قضائي: النيابة لم توجه لمتهمي "علم المثليين" تهمة التمويل من الخارج

كتب- طارق سمير:

قال مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة العليا، إن التحقيقات التي تجرى الآن في واقعة رفع "علم المثليين" بحفل "مشروع ليلى" الذي أقيم بالتجمع الخامس الأسبوع الماضي، لم توجه للمتهمين في القضية تهمة الانضمام والتمويل من المنظمات الأجنبية الدولية، مشيرًا إلى أن تحريات الأمن الوطني مازالت مستمرة.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد كبير من المتهمين في القضية، ومازالت التحقيقات تجري معهم.

من جانبه قال عمرو محمد، دفاع أحد المتهمين، إن النيابة أسندت لهم عدة تهم منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

وأوضح المصدر أن النيابة، لم يتثنى لها حتى الآن معرفة حقيقة وجود علاقة بين المتهمين بالقضية، وآخرين تم ضبطهم في واقعة الأزبكية ورمسيس والنزهة بتهمة تكوين شبكة للشواذ، مشيرًا إلى أن التحريات وسؤال المتهمين سيظهر ذلك خلال الأيام المقبلة.

كانت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، أمرت أمس الإثنين، بحبس كل من "أ.ع"، و"س.ح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة رفع "علم الرينبو" في حفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي"، الأسبوع الماضي.

وألقت قوات الأمن، في وقت سابق، القبض على المتهم الأول بمحل سكنه بمحافظة دمياط، والثانية بمنزلها بمنطقة السيدة زينب.

يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم من قبل مجموعة من المثليين بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال".