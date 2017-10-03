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صرف 4 عاملين في اختفاء طرد "نظائر مشعة" بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

صرف 4 عاملين في اختفاء طرد "نظائر مشعة" بمطار القاهرة

02:46 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مطار القاهرة

كتب – محمود السعيد:

صرفت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، 4 عاملين بقرية البضائع من سرايا النيابة، بعد الاستماع لأقوالهم في واقعة سرقة طرد يحوي نظائر مشعة بمطار القاهرة.

وقال العاملون في التحقيقات إنهم تلقوا إخطارا بوصول طردين لهيئة الطاقة الذرية قادمين على رحلة "إير فرانس" ويحويان "نظائر مشعة" وعقب توجه المستخلص الجمركي لإنهاء إجراءات دخولهما البلاد، اكتشف وجود طرد واحد واختفاء الثاني.

وأضاف العاملون في التحقيقات أنهم شرعوا فورا في البحث عن الطرد، حتى وجدوا الصندوق فارغًا، فأبلغوا مسئولي الشرطة بقرية البضائع، ولم يشتبه الشهود في أحد.

وتواصل نيابة النزهة تحقيقاتها الموسعة، لكشف المتهم في واقعة اختفاء طرد "النظائر المشعة" من قرية البضائع.

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