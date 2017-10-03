دبي تنقل مواد إغاثة بقيمة 1.2 مليون دولار للاجئي الروهينجا جوا

دبي- ( د ب أ):

أعلنت الإمارات تسيير جسر جوي لتوفير إمدادات إغاثة للاجئي الروهينجا.

وقال مسؤولون في حكومة دبي، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرر تسيير الجسر الجوي حتى منتصف الشهر الجاري لنقل مساعدات تقدر بمئات الاطنان .

وأوضحوا أن "المساعدات سوف تقدم الى اللاجئين الفارين من ميانمار في ظل تزايد حدة أعمال العنف والاضطهاد ضدهم وتدهور الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين الذين يُقدر عددهم حتى الآن بحوالي نصف مليون لاجيء".

وتتولى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي تسيير رحلات الجسر الجوي، وتبلغ قيمة مواد الإغاثة المُقدمة 4.4 مليون درهم نحو 1.2 مليون دولار.

وستحمل الطائرات مئات الأطنان من امدادات الإغاثة الأساسيّة، من بينها موادّ غذائية وتجهيزات إعاشة أمّنتها وكالة اللاجئين، والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطبّاء بلا حدود بالإضافة إلى منظّمة الهجرة العالميّة ومنظّمة الصحّة العالميّة من خلال مستودعات الأمم المتّحدة للاستجابة الإنسانيّة المتواجدة في دبي.

وكانت دبي قد وجهت معونات لإغاثة لاجئي الروهينجا الشهر الماضي، استفاد منها نحو 125 ألف شخص وأرسلت خيام لإيواء 8500 أسرة، كما أرسلت ما يزيد على 270 طنا مكعبا من المساعدات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن قيمة المعونات الإنسانية المُقدمة من دولة الإمارات إلى لاجئي الروهينجا تجاوزت 6.3 مليون درهم (1.7 مليون دولار) قدمت من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.