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ممثلة كتالونيا في ألمانيا: الانفصال لن يتسبب في مشكلة اقتصادية

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مصراوي Masrawy

ممثلة كتالونيا في ألمانيا: الانفصال لن يتسبب في مشكلة اقتصادية

02:46 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ممثلة كتالونيا في ألمانيا: الانفصال لن يتسبب في مشكلة اقتصادية

إقليم كتالونيا

برلين- (د ب أ):

أعربت ممثلة إقليم كتالونيا في ألمانيا، ماري كابريتس، عن قناعتها بأن انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا لن يعني تدهور العلاقات الاقتصادية للإقليم.

وقالت كابريتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "في حالة الاستقلال أعتقد أن هذا لن يحدث فارقا كبيرا على المستوى الاقتصادي، الإحصائيات تثبت أن فكرة استقلال كتالونيا لا تفزع المستثمر ولا ترهب السائح".

وبحسب بيانات كابريتس، فإن هناك نحو ألف شركة ألمانية لها مقرات في كتالونيا، وحوالي 300 شركة كتالونية لها مقرات في ألمانيا.

وأشارت كابريتس إلى أن التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب المهني والبحث العلمي جيد جدا، مؤكدة أنه ليس هناك حاجة للقلق من انفصال كتالونيا.

يذكر أن أوساطا اقتصادية ألمانية حذرت من انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، مطالبة الطرفين بالحوار.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للصناعة، يواخيم لانج، أمس الاثنين في برلين إن كتالونيا منطقة صناعية للغاية، موضحا أن أكثر من 50% من الشركات التي تساهم فيها ألمانيا في إسبانيا، وعددها نحو 1600شركة، موجودة في كتالونيا.

وأضاف لانج: "انفصال الإقليم عن دولة إسبانيا سيعني شقوقا عميقة بالنسبة للطرفين وسيؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد القائم بقوة على التصدير".

وأكد لانج أهمية التعامل المفعم بالاحترام بين الطرفين، وقال: "فقط الحوار الجاد بين المركزية والإقليمية حول مستقبل كتالونيا من الممكن أن يعمل على تهدئة الوضع"، موضحا أن الأوساط الصناعية في ألمانيا تتابع بقلق الاشتباكات المتكررة في إسبانيا.

ومن جانبه، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن كتالونيا لن تكون عضوة في الاتحاد الأوروبي حال انفصالها عن إسبانيا.

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