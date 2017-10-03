محلب من بني سويف: الشعب صنع المعجزات وأعاد مصر لريادتها

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أشاد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بتجربة محافظة بني سويف في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بنظام MBR، حيث وصفها بالرائعة والناجحة والتي تمثل نموذجًا فريدًا في مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية بمشاركة الجميع بداية بالمواطن مرورًا بالمجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية والتي أثمرت عن مشروع رائد ساهم في رفع المعاناة عن أهالينا البسطاء، مؤكًدا على مواصلة الدعم لتعميمها على قرى بني سويف لتكون المحافظة هي الأولى التي نجحت في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف والتي رافقه فيها اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمرور على مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالبساتين مركز بني سويف "كتجربة رائدة" تم تنفيذها باستخدام نظام "MBR" المعتمد عالميًا في أنظمة معالجة الصرف الصحى، حيث تم الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من "تصميم وتصنيع وتشغيل"، لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، وإعداد تقرير نهائي عن التجربة.

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وقال محلب: إن "مثل هذه المشروعات المتميزة والإنجازات التي تمت عبر 3 سنوات من مشروعات قومية في كل المجالات والخدمات تدل على أن الشعب المصري قادرًا على صنع المعجزات وإعادة مصر لريادتها في مختلف المجالات"، مؤكدًا على أن مايتم في هذه الفترة تحت قيادة الرئيس السيسي يعد من المعجزات، حيث تتم إنجاز المشروعات العملاقة التنموية في أوقات قياسية وبمعايير جودة عالية.

فيما أبدى وزير الإنتاج الحربي إعجابه بنموذج العمل الذي في بني سويف، والذي أثمر عن تنفيذ مثل هذاالمشروع والتجربة الناجحة، مشيدًا بجهود محافظ بني سويف الذي أخذ على عاتقه حل مشكلات المواطن بالمحافظة ونجح في تشكيل نموذج عمل متكامل، والمجتمع المدني الذي موّل المشروع، والأهالي الذين ساهموا بقطعة الأرض، متمنيًا تعميم هذا المشروع الرائد، مؤكدًا دعمه لهذه التجربة لحل مشكلات الصرف الصحي بالقرى.