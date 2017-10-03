أخبار عاجلة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محلب من بني سويف: الشعب صنع المعجزات وأعاد مصر لريادتها

Google+ Print
محلب من بني سويف: الشعب صنع المعجزات وأعاد مصر لريادتها محلب من بني سويف: الشعب صنع المعجزات وأعاد مصر لريادتها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بتجربة محافظة بني سويف في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى بنظام MBR، حيث وصفها بالرائعة والناجحة والتي تمثل نموذجًا فريدًا في مواجهة المشكلات والقضايا المجتمعية بمشاركة الجميع بداية بالمواطن مرورًا بالمجتمع المدني والقطاع الخاص والأجهزة الحكومية والتي أثمرت عن مشروع رائد ساهم في رفع المعاناة عن أهالينا البسطاء، مؤكًدا على مواصلة الدعم لتعميمها على قرى بني سويف لتكون المحافظة هي الأولى التي نجحت في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى.

اجتماع محلب في بني سويف

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف والتي رافقه فيها اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للمرور على مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالبساتين مركز بني سويف "كتجربة رائدة" تم تنفيذها باستخدام نظام "MBR" المعتمد عالميًا في أنظمة معالجة الصرف الصحى، حيث تم الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع من "تصميم وتصنيع وتشغيل"، لتقييم المشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، وإعداد تقرير نهائي عن التجربة.

شاهد أيضا

محلب في بني سويف

وقال محلب: إن "مثل هذه المشروعات المتميزة والإنجازات التي تمت عبر 3 سنوات من مشروعات قومية في كل المجالات والخدمات تدل على أن الشعب المصري قادرًا على صنع المعجزات وإعادة لريادتها في مختلف المجالات"، مؤكدًا على أن مايتم في هذه الفترة تحت قيادة الرئيس يعد من المعجزات، حيث تتم إنجاز المشروعات العملاقة التنموية في أوقات قياسية وبمعايير جودة عالية.

فيما أبدى وزير الإنتاج الحربي إعجابه بنموذج العمل الذي في بني سويف، والذي أثمر عن تنفيذ مثل هذاالمشروع والتجربة الناجحة، مشيدًا بجهود محافظ بني سويف الذي أخذ على عاتقه حل مشكلات المواطن بالمحافظة ونجح في تشكيل نموذج عمل متكامل، والمجتمع المدني الذي موّل المشروع، والأهالي الذين ساهموا بقطعة الأرض، متمنيًا تعميم هذا المشروع الرائد، مؤكدًا دعمه لهذه التجربة لحل مشكلات الصرف الصحي بالقرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب

السيسي يبحث مع وزير الداخلية الفرنسي تجفيف منابع الإرهاب