أردوغان: تركيا مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد أكراد العراق

اسطنبول- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مستعدة لزيادة الضغوط على أكراد العراق، وذلك بعد الاستفتاء الذي أجري في مناطق شمال العراق الأسبوع الماضي بشأن الانفصال عن البلاد.

ولم تعترف القوى الدولية ولا الإقليمية بالاستفتاء، وفرضت بعده بغداد حظر طيران للمناطق الكردية.

وقال أردوغان أمام اجتماع لأعضاء من حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة :"لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات وفقا للتطورات".

وأشار إلى أن العقوبات لا تزال محدودة وأن تركيا مستعدة للتواصل مع السلطات الكردية في شمال العراق إذا ما غيروا مسارهم. ولا يزال النفط يعبر من شمال العراق عبر تركيا.

وأكد أردوغان أن أمن تركيا مرتبط بأمن العراق وسورية، اللتين توجد بهما أقلية كردية. وتخشى أنقرة من تنامي النزعة القومية بين الأقلية الكردية الكبيرة الموجودة بها وكذلك تخشى من توسع العمليات التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويعتزم أردوغان التوجه إلى إيران غدا حيث سيجري محادثات مع قادة البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران أيضا تعارض الاستفتاء.