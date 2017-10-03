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وزير داخلية اسبانيا يتهم حكومة كتالونيا بالتحريض على الاحتكاك بقوات الأمن

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مصراوي Masrawy

وزير داخلية اسبانيا يتهم حكومة كتالونيا بالتحريض على الاحتكاك بقوات الأمن

02:40 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

وزير داخلية اسبانيا يتهم حكومة كتالونيا بالتحريض على الاحتكاك بقوات الأمن

وزير الداخلية الإسباني خوان اجناسيو زويدو

مدريد- (أ ش أ):

اتهم وزير الداخلية الإسباني، خوان اجناسيو زويدو، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بويجديمونت، بالتحريض على ارتكاب أعمال كراهية ومضايقات ضد قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانية المنتشرة فى كتالونيا على خلفية الاستفتاء الذي تم إجراؤه يوم الأحد الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية "افي" عن بيان لوزارة الداخلية الإسبانية، إن أعمال الكراهية هذه سيكون لها رد قانوني خاص بدولة قانون".

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