وزير داخلية اسبانيا يتهم حكومة كتالونيا بالتحريض على الاحتكاك بقوات الأمن
وزير داخلية اسبانيا يتهم حكومة كتالونيا بالتحريض على الاحتكاك بقوات الأمن
02:40 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
وزير الداخلية الإسباني خوان اجناسيو زويدو
مدريد- (أ ش أ):
اتهم وزير الداخلية الإسباني، خوان اجناسيو زويدو، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بويجديمونت، بالتحريض على ارتكاب أعمال كراهية ومضايقات ضد قوات الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانية المنتشرة فى كتالونيا على خلفية الاستفتاء الذي تم إجراؤه يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية "افي" عن بيان لوزارة الداخلية الإسبانية، إن أعمال الكراهية هذه سيكون لها رد قانوني خاص بدولة قانون".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إضراب في إقليم كتالونيا احتجاجا على العنف خلال استفتاء الانفصال
-
نادي برشلونة ينضم للإضراب العام في كتالونيا دعمًا للانفصال عن إسبانيا
-
البرلمان الأوروبي يضع الوضع بكاتالونيا في جدول أعماله
-
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في أعمال العنف في
إعلان
إعلان