إعفاء أبناء الشهداء وغير القادرين من مصاريف الدراسة في الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قال سيد الفيومي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن جميع الطلاب والطالبات بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية تسلموا الكتب والمقررات الدراسية حيث بلغت نسب وصول الكتب للمرحلتين 100 % أما المرحلة الثانوية.

أضاف أما المرحلة الثانوية فبلغت نسب الكتب التي وصلت للمدارس فيها 96 % في حين وصلت الكتب والمقررات للتعليم الفني بنسبة 66 % وسيتم وصول الكتب المتبقية خلال هذا الأسبوع.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه سيتم إعفاء الطلاب أبناء الشهداء وغير القادرين من مصاريف المقررات الدراسية بالتنسيق مع الإخصائي الاجتماعي داخل كل مدرسة، لافتًا إلى أن محافظ الأقصر محمد بدر وجه بالتخفيف على أولياء الأمور ومراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية ووجه بإعفاء 10 طلاب وطالبات من مصاريف الكتب، تقدم أولياء أمورهم بطلبات بإعفائهم من الرسوم الدراسية خلال انعقاد اليوم المفتوح الإثنين الماضي.