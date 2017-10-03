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إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق

02:37 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الشبع والمحلية بكفر عشما، وقسم تحسين البيئة للتحقيق.

وقرر إحالة 6 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الشبع، تركوا العمل وعدم توقيع الإنصراف.

كما تقرر إحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية بكفر عشما لترك العمل وعدم التوقيع بالإنصراف.

وأصدر رئيس مركز ومدينة الشهداء، قرارًا بإحالة 5 مشرفين من قسم تحسن البيئة للتحقيق، حيث تلاحظ عدم تواجد العمال في أماكن أعمالهم وكذا وجود تراكم للقمامة في بعض الأماكن بالمدينة.

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