إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق
إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق
02:37 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
المهندس هشام بيومي
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة 16 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الشبع والمحلية بكفر عشما، وقسم تحسين البيئة للتحقيق.
وقرر إحالة 6 من العاملين بالوحدة الصحية بكفر الشبع، تركوا العمل وعدم توقيع الإنصراف.
كما تقرر إحالة 5 من العاملين بالوحدة المحلية بكفر عشما لترك العمل وعدم التوقيع بالإنصراف.
وأصدر رئيس مركز ومدينة الشهداء، قرارًا بإحالة 5 مشرفين من قسم تحسن البيئة للتحقيق، حيث تلاحظ عدم تواجد العمال في أماكن أعمالهم وكذا وجود تراكم للقمامة في بعض الأماكن بالمدينة.
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