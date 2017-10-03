القبض على المتهمين بقتل لاعب كرة القدم بالإسكندرية.. وبالتحقيقات: "قتلناه ومنعرفوش"

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهمين بقتل "أحمد حمدي"، لاعب فريق كرة القدم بنادى الإسكندرية للبترول، أثناء استقلاله ميكروباص بمنطقة الدخيلة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا، بالعثور على "أحمد حمدي حسن" 22 عامًا، لاعب في نادي الإسكندرية للبترول مصابًا بطلق ناري في الظهر بطريق الشمعدان أمام شركة مصر للكيماويات، وتوفى عقب نقله للمستشفى.

وتبين من التحريات أن مرتكبي الحادث هم كلًا من "أ. ع"، و"م. ص"، و"أ. و"، جميعهم مقيمن بمنطقة الدخيلة، وتم إلقاء القبض عليهم وبحيازتهم بندقية آلية والسيارة المستخدمة في الحادث.

واعترف المتهمون أمام الرائد ياسر القطان، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأنه لا تربطهم سابق معرفة بالمجني عليه، وقاموا بتهديده ببندقية آلية لسرقته بالإكراه إلا أنه قام بمقاومتهم فأطلق أحدهم النار عليه وتخلصوا منه بإلقائه بطريق الشمعدان.

حرر محضر بالواقعة، وتم تحريز السلاح الناري، وإحالة المتهمين الثلاثة لنيابة الدخيلة للتحقيق.