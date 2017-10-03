جورج إسحاق يُطالب بإعادة النظر في قانون "الجمعيات الأهلية"

كتبت- هاجر حسني:

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، مضيفًا أن هناك نماذج عظيمة في مصر من العمل الأهلي.

وأضاف إسحاق، خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى السنوى لمنظمات المجتمع المدني، والمنعقد اليوم الثلاثاء، أن المجلس تقدم بعدة ملاحظات فيما يخص قانون الجميعات الأهلية، وجاء في مقدمتها ضرورة تعديل اختصاصات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بحيث يشارك في مراقبة التمويل والأنشطة، وأن يقترح حل مجلس الإدارة فقط بدلًا من حل الجمعية ذات النشاط الجماهيري، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يأتي إلا من خلال علاقة تعاون وثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

يشار إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم (70 لسنة 2017)، والخاص بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وذلك عقب 6 أشهر من إقراره والتصويت عليه من قبل مجلس النواب.

ويتضمن القانون 89 مادة.