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محمد فايق: التنمية ترتبط بحقوق الإنسان لا بالنمو الاقتصادي

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مصراوي Masrawy

محمد فايق: التنمية ترتبط بحقوق الإنسان لا بالنمو الاقتصادي

02:45 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

محمد فايق: التنمية ترتبط بحقوق الإنسان لا بالنمو الاقتصادي

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نجاح المجلس يتوقف على استقلاله وعلاقته بمنظمات المجتمع المدني.

وأضاف فايق، خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني، والمنعقد اليوم الثلاثاء، أن التنمية لم تعد ترتبط بالنمو الاقتصادي بل بحقوق الإنسان، متابعًا:" التنمية تعني تمكين الفرد من الحصول على كافة حقوقه، والمجتمع الدولي يسعى إلى عام خالي من الفقر والجوع، فضلًأ عن عالم خالٍ من الخوف".

وأكد فايق: "المجلس لديه الكثير من التحفظات على قانون الجمعيات الأهلية، ولكنه أصبح ساري بحكم موافقة مجلس النواب عليه".

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن وزارة التضامن قدمت مشروع قانون بالفعل ولكن تم اختيار المشروع المقدم من قبل النواب، قائلًا "نأمل أن تعيد الدولة النظر في اللائحة التفيذية للقانون لتلاشي سلبياته".

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