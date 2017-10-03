وزير السياحة يتوجه إلى الفاتيكان لتسليم البابا رسالة من الرئيس السيسي
وزير السياحة يتوجه إلى الفاتيكان لتسليم البابا رسالة من الرئيس السيسي
02:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
يحيي راشد وزير السياحة
كتب- طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، يحيي راشد وزير السياحة، متجها إلي دولة الفاتيكان في زيارة هناك تستغرق عدة أيام، لتسليم بابا الفاتيكان خطاب من الرئيس السيسي، كما يبحث مع المسئولين هناك آلية اعتماد السياحة الدينية بشأن رحلة العائلة المقدسة في مصر.
صرحت مصادر بمكتب السياحة بالمطار تم إنهاء إجراءات سفر الوزير علي الطائرة المصرية المتجهة إلى روما باستراحة كبار الزوار وكان في وداعه أعضاء مكتب السياحة بالمطار.
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