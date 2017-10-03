وزير السياحة يتوجه إلى الفاتيكان لتسليم البابا رسالة من الرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، يحيي راشد وزير السياحة، متجها إلي دولة الفاتيكان في زيارة هناك تستغرق عدة أيام، لتسليم بابا الفاتيكان خطاب من الرئيس السيسي، كما يبحث مع المسئولين هناك آلية اعتماد السياحة الدينية بشأن رحلة العائلة المقدسة في مصر.

صرحت مصادر بمكتب السياحة بالمطار تم إنهاء إجراءات سفر الوزير علي الطائرة المصرية المتجهة إلى روما باستراحة كبار الزوار وكان في وداعه أعضاء مكتب السياحة بالمطار.